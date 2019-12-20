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Стало известно о неожиданном решении Кремля по долгу Януковича

пятница, 20 декабря 2019, 15:46
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Россия может оплатить Украине все 3 миллиарда долларов "газового" долга в пользу решения Стокгольмского арбитража при условии, что эти деньги сразу поступят на российские счета как уплата долга нашей страны по евробондам.

Об этом сообщает "Апостроф" с ссылок на Reuters .

Это - одно из условий соглашения по газу между Россией и Украиной, которое сегодня обсуждают в Минске.

Между тем, в четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям, объемом 3 млрд долларов. Речь идет о так называемом "долге Януковича". Российский президент заявил, что в этом деле уже есть решение лондонского суда, которое не выполняется.

Российская сторона говорит о том, что Украина может получить 3 миллиарда долларов "газового" долга, если возместит аналогичную сумму Фонду национального благосостояния, который вложил часть резервных средств РФ в украинские ценные бумаги.

От комментариев обе стороны переговоров отказались.

Напомним, 9 декабря Верховный суд Великобритании начал слушания по делу о "долге" Украины перед Россией на 3 млрд долларов. Это деньги, которые экс-президент Украины Виктор Янукович в конце 2013 года взял в кредит у России. 19 декабря Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Россия продолжит транзит газа через территорию Украины т олько в том случае, если это будет выгодно для "Газпрома". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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