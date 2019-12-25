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Зеленский жестко отчитал чиновника на важной встрече: сеть взбудоражило видео

среда, 25 декабря 2019, 07:31
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Во вторник, 24 декабря, Владимир Зеленский на заседании Совета развития регионов и громад, в ходе обсуждения программы энергоэффективности, обрушился на некоего чиновника, который "позволил себе" улыбнуться во время речи президента.

Зеленский обращался к представителям местных властей с призывом направить Кабмину письма об участии в программе энергоэффективности. В этот момент он заметил чиновника, который проявлял веселье.

"Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись", – пригрозил чиновнику президент.

В сети к активно обсуждают выступление Зеленского.

Как ранее сообщал "Апостроф", в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе города Смелы, Виктору Федоренко, за свой счет погасить долги города за отопление.

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