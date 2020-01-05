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Встретился с министром: в сети посмеялись над объяснением визита Зеленского в Оман

воскресенье, 05 января 2020, 20:58
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В пресс-службе Офиса президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский в Омане встретился с министром, ответственным за иностранные дела государства: в сети многих такое объяснение скандального визита не удовлетворило.

Особой критики удостоилась информационная политика Офиса президента. О визите сообщили уже тогда, когда Зеленского заметили в Омане. В пресс-службе отметили, что президент отбыл туда "за собственные средства" и с семьей, однако при этом подчеркнули, что визит – деловой.

Вопросы у некоторых экспертов вызвало то, что Оман является султанатом, т.е. абсолютной монархией, где за иностранные дела отвечает сам глава государства, султан. Кроме того, встреча президента Украины на официальном уровне лишь с министром Омана, по мнению некоторых, унижает Украину.

Визит Зеленского в Оман многие также сравнивают со скандальным выездом Петра Порошенко на Мальдивы, когда тот был президентом.

Как ранее сообщал "Апостроф", президента Украины Владимира Зеленского, который недавно отпраздновал Новый год в Карпатах, заметили во время отдыха на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.

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