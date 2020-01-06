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Названы украинские города, по которым ударит Кремль при масштабной войне с Западом

понедельник, 06 января 2020, 16:30
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В случае войны Запада с Россией украинские города станут местом дислокации военных и вооружения.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

По его словам, в случае конфликта Украина может стать плацдармом для НАТОвской агрессии против России. Если начнется серьезная эскалация, которая будет угрожать общей конфронтацией России с США и американскими союзниками, РФ начнет мощное наступление на Украину

Фельгенгауэр отметил, что Запад может в случае наступления занять плацдармы в Полтаве, Сумах и Харькове.

"Наши генералы что пишут? Что в случае конфликта американские генералы и их союзники быстро выдвинутся в Украину, займут там позиции, разместят ракеты, самолеты где-то там в Полтаве или в Сумах и нацелят их на Москву. А этого нельзя допустить. Значит в случае особого довоенного периода нужно действовать наступательно", - сказал эксперт.

По его словам, со стороны Украины нужна серьезная эскалация.

"Но я говорю это чисто с военно-технической точки зрения. И это произойдет только в особых ситуациях, которые пока очень далеки. Но планы наверняка есть – на то он и Генштаб, чтобы их разрабатывать. Есть наготове 150 дивизия 8-й гвардейской армии. 8 гвардейская армия нацелена на Донбасский фронт. Есть корпус в Крыму, который как бы приписан к Черноморскому флоту, но там есть новейшие танки. Они тоже смогут наступательно действовать", - добавил российский военный обозреватель.

Он заявил, что эту эскалацию можно нарисовать, но все надеются, что обойдется. А для того, чтобы обошлось, надо хотя бы понимать степень угрозы.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Вокруг Ирана - опасная эскалация, есть риски для Украины - Фельгенгауэр.

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