Рада приняла решение по громкому делу нацгвардейца Маркива в Италии

17 января украинский парламент проголосовал за проект постановления №2717 "О Заявлении Верховной рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике".

Документ поддержали 323 парламентария.

В нем говорится, что дело Виталия Маркива показывает очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпцию невиновности.

В Украине уверены, что сам процесс проходил в "глубоко антиукраинской атмосфере".

"Вероятная причастность российской и пророссийской стороны, собравшихся там во время трагедии, не расследовалось. Это значит, что во время судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности", - сказано в тексте.

Данным проектом постановления Рада постановила обратиться к президенту Италии с просьбой обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность производства в отношении Маркива.

Напомним, что представители дипломатии Украины и Италии провели встречу, во время которой обсудили вопрос об осужденном нацгвардейце Виталие Маркиве.