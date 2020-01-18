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Министр юстиции Украины стал героем забавной фотожабы после странного поста

суббота, 18 января 2020, 16:14
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В сети активно обсуждают фотографию министра юстиции Дениса Малюськи, который публично поддержал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, подавшего в отставку.

Так, в сети показали смешные фотографии с министром, на которых высмеяли его возможные действия.

Интересно, что Малюська странно отреагировал на заявление об отставке, которое написал премьер-министр Алексей Гончарук, в пятницу, 17 января, на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось, ранее "отставку" Гончарука показали меткой карикатурой.

Подробнее о том, почему действия Гончарука свидетельствуют о его желании остаться на должности премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским.

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