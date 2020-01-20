Путин "потерялся" на важной встрече в Берлине, появилось видео конфуза

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз оказался в центре внимания: на этот раз российского президента "потеряли" во время церемонии фотографирования на берлинской конференции.

На опубликованных в сети кадрах видно, как лидеры государств выстроились для традиционной фотосессии, а потом замешкались и начали смотреть по сторонам в поисках Путина.

Спустя некоторое время российского президента все же удалось отыскать и он присоединился к другим политикам. Интересно, что у всех присутствующих происходящее вызвало улыбку.

Напомним, что Путин отказался от публичного купания в проруби. Вместо этого он принимает участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая проходит в Берлине.