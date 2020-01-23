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Жертва "режима": появилась забавная карикатура с одноглазым Кивой

четверг, 23 января 2020, 20:24
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Конфликт народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева, который нардеп назвал "системными действиями против него как оппозиционного политика", стал поводом для еще одной меткой шутки.

Карикатуру по этому поводу разместил художник Андрей Петренко на своей Twitter-странице.

На рисунке изображен народный депутат Илья Кива в инвалидном кресле, в гипсе и с подбитым глазом, в руке он держит флажок своей политической партии.

"Кива - жертва режима...", - подписал свою сатирическую картинку автор.

Поводом для такой шутки стало то, как народный депутат объяснил свое поведение в ресторане. "Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому", - написал нардеп на своей странице в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", генеральный прокурор открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины телесных повреждений потерпевшему.

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