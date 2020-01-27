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Будут зачищать хвосты: российский политик рассказал, чем обернется для Украины отставка Суркова

понедельник, 27 января 2020, 13:29
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Отставка помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова может свидетельствовать о намерении российского президента Владимира Путина сдать ДНР и ЛНР Украине.

Такое мнение высказал "Апострофу" бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

Российский политик считает, что вопрос отставки Владислава Суркова решился во время Нормандской встречи, которая состоялась в Париже 9 декабря.

"Еще тогда было понятно по реакции [Владислава] Суркова, что украинская сторона его переиграла, потому что он пообещал [Владимиру] Путину, что будут подписаны разные документы, а этого всего не оказалось... И поэтому назначили Дмитрия Козака, который освободился от своих обязанностей в правительстве, который отвечал за газовые переговоры. Чтобы он дальше развивал эту линию", - предположил Илья Пономарев.

По его оценке, новый советник Путина Дмитрий Козак в отличии от предшественника - не политический человек и не интриган.

"Козак - точно не тот человек, который будет выстраивать ДНР и ЛНР. Задача Козака –- зачищать хвосты. То, что назначают Козака, - это на 100 процентов признак того, что Путин хочет… и ДНР, и ЛНР он сдаст. Сейчас задача нового человека добиться максимально приемлемых условий, договорится…", - считает российский политик.

Как ранее сообщал "Апостроф", по мнению военного эксперта, Россия не пойдет на силовой сценарий военного конфликта на Донбассе, но в Кремле планируют дестабилизировать ситуацию по всей Украине.

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