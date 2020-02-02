Что нужно Украине для привлечения инвесторов: озвучен четкий ответ

Общий имидж Украины, который сделает ее привлекательной для инвесторов, невозможно изменить с помощью слоганов и логотипов, его формирует поведение лидеров страны из сфер политики, бизнеса, культуры и общественной жизни.

Такое мнение высказал "Апострофу" независимый политический советник по вопросам построения национального бренд-имиджа государства, национальной идентичности и репутации, признанный ведущим мировым специалистом в этой области, автор концепции национального брендинга Саймон Анхольт.

По словам эксперта, продажа товаров и услуг страны очень сильно отличается от улучшения ее имиджа. Если в первом случае для достижения цели достаточно убедительных месседжей о преимуществах, то для того, чтобы заставить людей по всему миру любить и ценить страну и восхищаться ею, этого не достаточно.

"Люди не изменят свое мнение о стране только потому, что правительство тратит кучу денег, говоря людям, что именно они должны думать о ней. Это называется государственная пропаганда и на международном уровне она просто не работает… Расходование денег на логотипы, слоганы, PR- и имиджевые кампании, чтобы изменить "бренд" страны - это просто трата денег. Ни с одной страной это не сработало - значит и с Украиной не выйдет", - объясняет Саймон Анхольт.

Общий имидж страны, по его словам, создает поведении лидеров страны из сфер политики, бизнеса, культуры и общественной жизни. "Они и только они ответственны за построение и поддержку доброго имени страны - эту задачу нельзя передать конкретному агентству или делегировать госслужащим", - подчеркнул эксперт.

На основании тщательного исследований имиджа стран, которые Саймон Анхольт проводит с 2005 года, он пришел к выводу, что люди не увлекаются странами из-за их успеха, богатства или красоты.

"Они увлекаются странами, которые вносят наибольший вклад в международное сообщество. Людей из других стран не интересует, успешна ли Украина, богатая она или красивая, успешно ли работает правительство - эти факторы важны только для людей, которые живут внутри страны. А всех остальных интересует, является ли она ответственным членом международного сообщества. Является ли она чистым донором для мира, в котором мы живем, вкладывает ли она и ничего не просит взамен, или она - бремя для планеты", - заключил экперт.

Подробнее о том, почему национальный брендинг важен для Украины читайте в материале "Апострофа": Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт