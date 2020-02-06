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Только люди могут остановит эту авантюру: Тимошенко высказалась о рынке земли после заседания Рады

четверг, 06 февраля 2020, 21:46
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Монобольшинство в парламенте, протягивая закон о распродаже земли, предает интересы и будущее украинцев. Только совместное сопротивление неравнодушных граждан поможет противостоять антинародному сценарию.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте.

"Я находилась в президиуме Верховной Рады от начала заседания до его завершения только с одной целью - показать всей стране, что события в парламенте - это не нормальный процесс, который ничего общего с парламентаризмом не имеет. Я стояла там для того, чтобы люди знали, что наша команда и страна против распродажи земли во время войны", - подчеркнула она.

Тимошенко назвала сегодняшнее рассмотрение поправок в закон фейком. Реального обсуждения в зале, по ее мнению, трудно было ожидать, ведь окончательный вариант закона давно согласован с внешними заказчиками за пределами Украины.

"Когда мы в виде поправок ставили на голосование вопрос о том, чтобы провести всеукраинский референдум, чтобы люди могли сказать, хотят ли они продавать землю, - каждый раз партия "Слуга народа" голосовала против. Они показывали, что плюют на народ. Власть не хочет всеукраинского референдума, потому что хорошо знает, что минимум 70% людей против распродажи сельскохозяйственной земли, особенно иностранным банкам и особенно во время войны", - отметила политик.

Тимошенко напомнила, что вынесенные сегодня на рассмотрение сессионного зала правки не прошли надлежащего обсуждения на комитете, предложения аграриев "слуги народа" вообще проигнорировали, а самих фермеров не пустили в зал.

"Сегодня утром во фракцию "Слуга народа" приехал президент Зеленский. И в начале этого позорного заседания "накачивал" свою команду, что необходимо обязательно проголосовать за закон о распродаже земли. Поэтому знайте автора этой беды, которая вот-вот постигнет Украину", - предостерегла Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" призвала украинцев не опускать руки и противостоять плану власти: обращаться к депутатам пропрезидентской фракции, собирать местные советы и прийти в парламент в день окончательного принятия закона.

"Это борьба каждого украинца против мафии, против внешнего управления, против колонизации Украины через распродажу сельскохозяйственной земли, и у каждого сегодня есть возможность защитить наше государство. Я прошу всех восстать, потому что другого шанса остановить этих "слуг" у нас просто не будет", - резюмировала Тимошенко.

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