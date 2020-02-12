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В партии "Слуга народа" обнаружили признак коммунизма: подробности курьеза

среда, 12 февраля 2020, 14:16
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В Окружной административный суд города Киева подали иск к Министерству юстиции Украины. Третьим лицом выступает политическая партия "Слуга народа". Истец просить ввести запрет на употреблении слова "слуга" в названии партии.

На сайте "Судебная власть Украины" говорится, что истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы.

"Истец, в частности, просит суд признать бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации - политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Истец считает, что слово слуга является антисоциальным и коммунистическим.

Решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, что в пункте пропуска "Кучурган" на границе с Молдовой пограничники задержали гражданина Молдовы с самодельными номерными знаками и советской символикой.

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