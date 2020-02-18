Лукашенко сделал неприятный для Путина намек, но "промахнулся": видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о деструктивном влиянии на беларуское общество неких медиа и сделал странное заявление о Европейском союзе и Швейцарии.

Об этом сообщает "Минправды" в Telegram.

Он попросил не сравнивать Беларусь с Швейцарией и Австрией, поскольку у них сильные союзники, которые их защищают, а у Беларуси по-другому.

По его словам, его страна отбивает медиаудары как от врагов так и от союзников.

"Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками. Многие из них откровенно деструктивны. И не надо нас, сравнивать с Швейцарией, Австрией. Эти государства существуют в составе Европейского союза. И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета", - заявил он.

Отметим, что Лукашенко ошибся, поскольку Швейцария в Европейский союз не входит.

Как сообщал "Апостроф", ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия умышленно завышает для Беларуси цены на энергоносители с целью политического давления.