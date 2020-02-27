Не один-два человека: источники раскрыли интересные детали о замене Гончарука и назвали громкие фамилии

В Офисе президента Украины идет дискуссия по поводу того, кто реально может возглавить правительство и стать новым премьер-министром вместо Алексея Гончарука.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на информацию собственных источников.

Отмечают, что президент Владимир Зеленский не доволен работой премьера и активно ищет ему замену.

"Там целый пул кандидатов, и он достаточно большой – это не один-два человека", - сказал собеседник на правах анонимности.

Некоторые кандидатуры из числа претендентов на премьерское кресло известны. По словам еще одного источника, в пуле шесть-семь кандидатур, которые можно условно разделить на две группы - "новые лица" и "опытные управленцы".

В первую входит Денис Шмигаль. До назначения губернатором Ивано-Франковской области в августе 2019 года он был топ-менеджером в компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

"Говорят, что он очень понравился президенту, и поэтому он его перевел в Кабмин. Но проблема с ним в том, что он – такая же "темная лошадка" как и Гончарук", - отметил источник.

Президенту открыто говорят, что со Шмигалем может повториться та же история, что и с Гончаруком.

"В таком случае не исключено, что через полгода придется искать новую кандидатуру. А Зеленский действительно этого опасается, а потому кандидатуру Шмигаля постепенно отодвигают в сторону", - подчеркнул собеседник "Апострофа".

С другой стороны, такое назначение хорошо бы вписалось в контекст потепления отношений между Владимиром Зеленским и Рианатом Ахметовым.

Похожая ситуация и с заместителем главы президентского Офиса Юлией Ковалив - президент прислушивается к ее мнению по многим вопросам, но опасения по поводу ее неопытности не позволяют Зеленскому остановить выбор на ее кандидатуре.

Еще одно "новое" лицо - исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который к своим достижениям относит победу Украины над Россией в газовом споре в Стокгольмском арбитраже, за что он, по его собственным словам, получил совершенно заслужено многомиллионную премию, а также подписание с Россией пятилетнего контракта на транзит газа. При этом Витренко, будучи выпускником бизнес-школы INSEAD по программе MBA, является жестким рыночником, что проявляется, прежде всего, в продвижении политики повышения тарифов на газ для населения. А это, мягко говоря, не совсем согласуется с идеологией правящей партии "Слуга народа", которая за очень короткий период нахождения у власти прошла путь от либертарианства до социального популизма.

"Он - далеко не самый любимый персонаж для народа: за последние пять лет платежки заметно подорожали", - заявил собеседник "Апострофа".

К тому же, его активно продвигает в премьеры олигарх Игорь Коломойский, что не удивительно. Так как во многом благодаря Витренко было заключено мировое соглашение о "спорном" газе между "Нафтогазом" и контролируемой олигархом "Укрнафтой", условия которого выгодны Коломойскому.

"Президент понимает, что за Витренко тянется негативный шлейф. К тому же, он хочет избавиться от чрезмерной опеки со стороны Коломойского. И, как отметил собеседник издания, у Владимира Зеленского есть сомнения и по кандидатуре газовика", - говорят источники.

Равно как и по кандидатуре нынешнего министра финансов Оксаны Маркаровой, несмотря на то, что ее продвигали несколько лоббистских групп, в том числе и Игорь Коломойский.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.