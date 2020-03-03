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Под стенами Конституционного суда устроили акцию против отмены люстрации: эксклюзивные фото

вторник, 03 марта 2020, 09:45
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Во вторник, 3 марта, Конституционный суд проводит заседание, на котором рассматривается жалоба на закон "Об очистке власти", также известный как закон о люстрации: под зданием суда проходит пикет.

На месте событий побывал корреспондент "Апострофа".

Пленарное заседание КС начнется в 10 часов, вопрос о люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня. Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.

Как можно увидеть на снимках, под зданием находится группа протестующих с флагами и плакатами, которые выступают против отмены люстрации. Также возле Конституционного суда расположились силовики со спецтехникой.

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Согласно с законом, ряд чиновников времен президентства Виктора Януковича не могут занимать должности во власти. В 2015 году 47 народных депутатов от партии "Оппозиционный блок" пожаловались в Конституционный суд на закон о люстрации. Также несколько представлений относительно закона в КС направил Верховный Суд.

Как ранее сообщал "Апостроф", Европейский суд по правам человека признал нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

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