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У Зеленского назвали главного кандидата на должность премьера в случае отставки Гончарука

вторник, 03 марта 2020, 14:35
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В случае отставки Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины, президент Владимир Зеленский может внести в Верховную Раду на пост главы Кабмина кандидатуру Дениса Шмыгаля.

Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников во фракции "Слуга народа".

"По состоянию на вторник весьма высока вероятность того, что Алексей Гончарук напишет заявление об отставке, а Верховной Раде будет предложена кандидатура Дениса Шмыгаля", - сказал один из собеседников агентства.

В то же время он допустил вероятность того, что "Гончарук может пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру".

Источник агентства также отметил, что ранее рассматривался вариант назначения Шмыгаля исполняющим обязанности, однако от этого отказались, поскольку представления на назначение министров должны быть подписаны именно премьером.

Шмыгаль 4 февраля был назначен вице-премьером-министром развития громад и территорий. До этого с 2 августа возглавлял Ивано-Франковскую обладминистрацию.

Напомним, что внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта, на котором скорее всего рассмотрят вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, может стать спусковым крючком для волны ротаций в рядах чиновников действующего Кабмина.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

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