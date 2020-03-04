Опять в массовки на ТВ? Сеть взорвалась из-за отставки Гончарука

В интернете публикуют фотожабы и комментируют отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Пользователи обсуждают ситуацию в социальных сетях.

Украинцы отметили, что после отставки Гончарук сможет снова вернуться к съемкам в массовках на телевидении. Также многие порадовались за такое голосование. А другие написали о ситуации: "Год дураков".

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Верховной Рады, на котором планируются рассмотрение кадровых изменений в составе Кабинета министров.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фотожабой изменения в Кабинете министров, в частности, увольнения и новые назначения.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.