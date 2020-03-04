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Появилась меткая фотожаба на скандалы вокруг назначений в новый Кабмин

среда, 04 марта 2020, 17:07
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В сети высмеяли фотожабой изменения в Кабинете министров, в частности, после отправки в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Картинку опубликовали на странице "Баба и кот" в Facebook.

На фотожабе изобразили якобы бунт украинцев, которые недовольны ситуацией во власти. На ней написали, что люди начали сами выбирать министров.

Напомним, в Верховной Раде уже согласовали восемь кандидатур на должности министров в новом Кабмине Украины в контексте стартовавшей перезагрузки правительства в среду, 4 марта.

Во время сбора фракции "Слуга народа" 2 марта президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.

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