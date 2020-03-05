Зеленский прибыл в Новые Санжары на выписку эвакуированных из Китая украинцев: видео

5 марта президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в Новые Санжары Полтавской области, в которых состоялась торжественная выписка эвакуированных украинцев из Китая, где расположен эпицентр распространения коронавируса.

Смотрите на "Апострофе" видео с места событий.

Вместе с Зеленским в Новых Санжарах находятся Андрей Ермак, Алексей Данилов и Арсен Аваков.

Перед тем, как выступить с речью, глава государства пожал руки всем тем, кто помогал эвакуированным украинцам, а именно спасателям, медикам и правоохранителям, которые дежурили тут.

Также глава государства вручил подарки детям, которые были на карантине в Новых Санжарах.

Как известно, на карантине эвакуированные из Китая находились 14 дней. Когда их доставляли в Полтавскую область, здесь начались массовые беспорядки, которые переросли в конфликты с правоохранителями.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 3 марта, первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.

Подробнее о появлении опасного вируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности.