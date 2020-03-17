Рада сделала шаг к назначению нового генпрокурора: фамилия главного претендента

17 марта парламентский комитет поддержал кандидатуру Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

Теперь кандидатура Венедиктовой будет вынесена на рассмотрение украинского парламента. Если голосование за ее назначение пройдет успешно, то она станет новым главой ведомства.

Напомним, что до Венедиктовой должность генерального прокурора занимал Руслан Рябошапка, который был уволен.

Отметим, что Ирина Венедиктова в августе 2019 - декабре 2019 года возглавляла Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и.о. главы ГБР.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной госадминистрации.