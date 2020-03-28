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Тимошенко заявила о пошаговом плане карантина в Украине

суббота, 28 марта 2020, 09:39
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В условиях распространения коронавируса недопустимо выбирать между экономикой и здоровьем людей - нужно заботиться и о том, и о другом. "Батькивщина" предложила пошаговый план, который позволит поддержать украинцев и жизнь страны, и готова его воплощать.

Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Нам ни в коем случае нельзя остановить экономику, иначе мы страну не поднимем. Но и людей нужно защитить, изменив для этого концепцию карантина, потому модель, выбранная властью, является ошибочной. Мы прописали план того, как правильно делать карантин, передали его в комитет, в Минздраве, в правительство и это нужно выполнять", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что сейчас именно от президента зависит, какие методы будут применяться для предотвращения распространения коронавируса и предотвращения экономического кризиса.

"Мы вышли из оппозиции, и я лично во время встречи с президентом сказала, что у нас есть план, у нас есть точная пошаговая стратегия, как сегодня защитить людей от болезни, поднять экономику и направить все ресурсы в интересах украинский. И вся команда, начиная с меня, готова стать рядом с президентом и правительством и сделать все необходимое. Нам не нужно никаких особых вещей, нужна лишь возможность действовать", - отметила политик.

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