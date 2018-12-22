У Гриценко появились новые сторонники: что известно

Партия "Хвиля" на съезде поддержала лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко как единого кандидата от демократической оппозиции на выборах президента Украины в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, в пятницу, 21 декабря, состоялся первый учредительный съезд политической партии "Гражданское движение" Хвиля", на котором поддержали кандидатуру Анатолия Гриценко на выборах Президента Украины 2019 года.

Лидер "Гражданской позиции" выразил благодарность и еще раз подчеркнул, что объединение оппозиционных демократических сил - главный запрос общества и единственно верный и необходимый путь победы сегодня.

В свою очередь, Гриценко заверил, что берет на себя ответственность, возложенную на него в качестве кандидата и будет стоять на страже честной, порядочной и ответственной работы на предвыборном пути, и главное, после победы на выборах.

Завершился съезд "Гражданского движения "Хвиля" голосованием и единогласно принятием решения о поддержке кандидатуры Анатолия Гриценко на выборах Президента Украины 2019 года.

Кроме этого, на съезде единогласно избрали председателем партии Виктора Чумака.

Напомним, 10 декабря "Гражданская позиция" и "Гражданское движение "Хвиля" заявили об объединении своих усилий перед выборами.