Результат выборов в ОТГ стал лучшей социологией - Березенко

Результаты выборов в ОТГ, которые состоялись 23 декабря, показали, что это - лучшая социология, которая реально отражает электоральные настроения украинцев.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Березенко на брифинге по итогам выборов.

"Реформа децентрализации, которую инициировал Петр Порошенко, имеет постоянную поддержку украинцев. Каждая волна выборов в ОТГ характерна как высокой активностью избирателей, так и неизменной поддержкой партии БПП "Солидарность", которая четко и последовательно реализует реформу децентрализации в Украине", - сказал он.

По мнению Березенко, результат его партии на выборах свидетельствует об успехе административно -территориальной реформы, начатой президентом.

"Впервые за всю историю независимой Украины доля местных бюджетов в сводном бюджете превысила 50 процентов. А это - в разы увеличены доходы, новые дороги, школы, детские сады, амбулатории, которые стали возможными именно благодаря децентрализации. С развитием реформы все больше украинцев становятся активными сторонниками децентрализации. Мы видим новые истории успеха, мы видим настоящих, ответственных лидеров общин, которым доверяют люди. И поэтому наша партия побеждает ", - считает нардеп.

Напомним, 23 декабря состоялись выборы в 77 ОТГ в 12 областях Украины. По предварительным итогам, председателями 52 ОТГ стали кандидаты, выдвинутые партией, самовыдвиженцы-члены партии, а также самовыдвиженцы, которые шли при поддержке местных партийных организаций.

Результаты других политических сил: ВО "Батькивщина" - 5 ОТГ, Аграрная партия - 2, "УКРОП" - 2, ВО "Свобода" - 1, "Самопомощь" - 1, Народная партия - 1 ОТГ.