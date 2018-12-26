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Подсчитано, какая партия получит больше всего депутатов в ОТГ после выборов

среда, 26 декабря 2018, 16:14

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получает 25,4% от общего количества всех мандатов в объединенных территориальных общинах, где 23 декабря состоялись первые выборы и довыборы голов и депутатов ОТГ, второе место заняла ВО "Батькивщина" - 24,2%.

Такие результаты получены после подсчета 99,8% бюллетеней.

Кандидаты, баллотировались от партии "Блок Петра Порошенко", члены партии и самовыдвиженцы, которых поддерживали партийные организации, возглавят 52 ОТГ. Больше всего голов ОТГ партия получила в Черкасской области - 20, а также в Волынской области - 8, Львовской области - 3. В Киевской области все 4 общины возглавили кандидаты от БПП.

Кандидаты от партии "БПП" Солидарность ", члены партии и самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партийных организаций, также получают 413 депутатских мандатов.

Согласно действующему законодательству, председатель ОТГ имеет право голоса во время заседаний местного совета. Таким образом общее количество представительных мандатов, полученных кандидатами от БПП, членами партии и самовыдвиженцами, которые шли при поддержке партийных организаций, составляет 465, или 25,4% от общего количества.

ВО "Батькивщина" получает 5 мандатов голов ОТГ, а также 438 депутатских мандатов; общее количество мандатов выдвиженцев от "Батькивщины" - 443, или 24,2% от общего количества.

23 декабря проходили выборы в 78 ОТГ в 13 областях Украины. Кроме того, 23 декабря состоялись довыборы в 17 ОТГ. Всего с начала реформы децентрализации избран 782 головы ОТГ. 389 ОТГ возглавляют кандидаты от БПП "Солидарность ".

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