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В "Батькивщине" объяснили, о чем говорят результаты выборов в ОТГ

среда, 26 декабря 2018, 11:10

Победа "Батькивщины" на местных выборах в ОТГ, которые состоялись в Украине 23 декабря, свидетельствует о поддержке людей курса кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом заявила народный депутат от партии Александра Кужель в прямом в эфире на телеканале "Наш".

Она напомнила, что по предварительным подсчетам, первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" - 35,7%. На втором месте с результатом в 22,7% - Блок Петра Порошенко. Эти результаты, утверждает Кужель, основанные на обработке протоколов с мокрыми печатями.

"Для нас поддержка того курса, с которым идет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, является принципиальной. И поддержка "Батькивщины", которая работает на выполнение этого курса - это индикатор, лакмусовая бумажка: воспринимают люди этот курс или нет. А для власти - это оценка их результатов", - сказала Кужель.

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