РУС. | УКР.

четверг, 27 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 декабря

13:36
В Минфине рассказали, как программа BEPS поможет уменьшить вывод капитала из Украины
13:29
Реинтеграция Крыма: Кабмин принял важное решение
13:29
В Украине раскрыли сеть шпионов и боевиков Кремля: видео
13:28
Украинцев предупредили о новой неприятности из-за непогоды
13:25
Звезда "Орла и Решки" изменилась до неузнаваемости
13:21
Американский экстремал пересек Антарктиду на лыжах: яркие фото
13:05
Названы 10 целей смертельного удара Израиля по Сирии: карта
13:02
В России запустили примитивный фейк про СБУ
12:59
В Виннице прогремел взрыв в троллейбусе: опубликованы фото
12:59
Украинские бизнесвумен обсудили поддержку региональных инициатив в Киеве
12:51
Зимние радости: Осадчая показала, как веселится с мужем
12:42
​Оккупанты рассказали что сделали с имуществом Коломойского в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, что в регионах думают о фаворитах президентской гонки

четверг, 27 декабря 2018, 12:03

Юлия Тимошенко по-прежнему является безоговорочныйм лидером президентского рейтинга.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Дмитрий Корнейчук.

"Социогруппа "Рейтинг" опубликовала масштабное исследование "Портреты регионов" (за декабрь месяц) , в котором отображается электоральная картина в Украине перед стартом избирательной кампании.Во-первых, Тимошенко по-прежнему является безальтернативным лидером президентской гонки (20, 8%), опережая почти в два раза действующего президента Порошенко (11, 1%). Во-вторых, Тимошенко - это единственный кандидат, который показывает наибольшую динамику роста рейтинга (с 13% в 2014-м году до 20, 8% на декабрь 2018-го). К слову, Порошенко – это лидер по падению народной поддержки ( 55% в 2014-м и 11, 1% на декабрь)", - написал он.

По словам эксперта, программа "Новый курс" объединяет украинцев.

"Кроме того, Тимошенко – единственный политик, имеющий самую большую поддержку по всех регионах страны (кроме Донецкой, Луганской и Харьковской областей). Это, кстати, подтверждает тот факт, что ее предвыборная программа «Новый курс» является обьединяющей для всей Украины, а не раскалывает страну, как делает псевдопатриотизм Порошенко. В-четвертых, Тимошенко во втором туре президентских выборов с большим отрывом побеждает любого другого кандидата.
Так, Тимошенко выигрывает у Порошенко (32% против 18%), у Бойко (34% против 18%), у Гриценко (30% против 25%)", - добавил Корнейчук.

Он также обратил внимание на данные исследования по другим волнующим украинцев вопросам.

"К примеру, 51% опрошенных ожидает значительные фальсификации на президентских выборах. 82% украинцев недовольны работой президента Порошенко и 88% - работой Рады. 42% украинцев считают, что в стране вырос уровень коррупции. Больше половины Украины недовольна качеством образования, борьбой с преступностью, состоянием дорог. 71% недовольны социальной защитой населения, 82% - уровнем медицины", - написал политолог.

Кроме того, важными являются и свежые данные о раскалывающих общество вопросах, считает Корнейчук.

"Интересные цифры по формально раскалывающим общество вопросам. Так, 63% украинцев считают, что государственным языком должен быть украинский, 63% считают Россию агрессором из-за ее действий по отношению к Украине, 54% за вступление Украины в ЕС и 44% - за вступление в НАТО", - подытожил он.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

С мыслями о президентских: как в Украине выбирали местную власть

На повестке дня: на какие вопросы должны ответить кандидаты в президенты

Без штаба: как у Порошенко готовятся к президентским выборам

Прочь из Киева: почему верхушка партии Порошенко метит на мажоритарные округа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: