Стало известно, что в регионах думают о фаворитах президентской гонки

Юлия Тимошенко по-прежнему является безоговорочныйм лидером президентского рейтинга.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Дмитрий Корнейчук.

"Социогруппа "Рейтинг" опубликовала масштабное исследование "Портреты регионов" (за декабрь месяц) , в котором отображается электоральная картина в Украине перед стартом избирательной кампании.Во-первых, Тимошенко по-прежнему является безальтернативным лидером президентской гонки (20, 8%), опережая почти в два раза действующего президента Порошенко (11, 1%). Во-вторых, Тимошенко - это единственный кандидат, который показывает наибольшую динамику роста рейтинга (с 13% в 2014-м году до 20, 8% на декабрь 2018-го). К слову, Порошенко – это лидер по падению народной поддержки ( 55% в 2014-м и 11, 1% на декабрь)", - написал он.

По словам эксперта, программа "Новый курс" объединяет украинцев.

"Кроме того, Тимошенко – единственный политик, имеющий самую большую поддержку по всех регионах страны (кроме Донецкой, Луганской и Харьковской областей). Это, кстати, подтверждает тот факт, что ее предвыборная программа «Новый курс» является обьединяющей для всей Украины, а не раскалывает страну, как делает псевдопатриотизм Порошенко. В-четвертых, Тимошенко во втором туре президентских выборов с большим отрывом побеждает любого другого кандидата.

Так, Тимошенко выигрывает у Порошенко (32% против 18%), у Бойко (34% против 18%), у Гриценко (30% против 25%)", - добавил Корнейчук.

Он также обратил внимание на данные исследования по другим волнующим украинцев вопросам.

"К примеру, 51% опрошенных ожидает значительные фальсификации на президентских выборах. 82% украинцев недовольны работой президента Порошенко и 88% - работой Рады. 42% украинцев считают, что в стране вырос уровень коррупции. Больше половины Украины недовольна качеством образования, борьбой с преступностью, состоянием дорог. 71% недовольны социальной защитой населения, 82% - уровнем медицины", - написал политолог.

Кроме того, важными являются и свежые данные о раскалывающих общество вопросах, считает Корнейчук.

"Интересные цифры по формально раскалывающим общество вопросам. Так, 63% украинцев считают, что государственным языком должен быть украинский, 63% считают Россию агрессором из-за ее действий по отношению к Украине, 54% за вступление Украины в ЕС и 44% - за вступление в НАТО", - подытожил он.