Стало известно о неожиданном предложении Садового Вакарчуку: детали

Лидеру группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку поступило предложение создать альянс на будущие парламентские выборы с главой партии "Самопоміч", мэром Львова и кандидатом в президенты Андреем Садовым.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

"Я пока не знаю планов Святослава на президентские выборы. Уверен, он вскоре озвучит свою позицию. Но я бы точно очень хотел, чтобы он максимально реализовал свои политические амбиции на предстоящих выборах в парламент осенью 2019 года. У нас был разговор, во время которого я говорил о необходимости думать о качественном изменении политического истеблишмента", – рассказал изданию Садовый.

При этом, он уточнил, что предлагает Вакарчуку "совместно сформировать список достойных кандидатов в парламент".

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук признался, как ездил в Крым в разгар аннексии.