РУС. | УКР.

пятница, 11 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 января

19:50
Стало известно о неожиданном предложении Садового Вакарчуку: детали
19:23
Ожидается потепление: синоптики рассказали о погоде на выходные
19:21
Это позор: один из лучших биатлонистов мира резко высказался о победе российского допингиста
18:48
Сутки на Донбассе: стало известно о серьезных последствиях "перемирия"
18:19
Непогода в Украине: появился обновленный список самых проблемных автодорог
18:14
Названа символическая сборная лучших футболистов 2018 года
17:51
Известная российская актриса родила пятого ребенка
17:38
Россия может продать часть территории: чем это опасно для Украины
17:30
Анатолия Гриценко выдвинули кандидатом в президенты: фоторепортаж
17:13
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского спринта в Оберхофе
17:03
Юрист пояснила, чем опасен для украинцев новый "закон про секс"
16:58
Ветеран АТО заявил о необходимости "взять за горло" украинских олигархов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о неожиданном предложении Садового Вакарчуку: детали

пятница, 11 января 2019, 19:50

Лидеру группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку поступило предложение создать альянс на будущие парламентские выборы с главой партии "Самопоміч", мэром Львова и кандидатом в президенты Андреем Садовым.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

"Я пока не знаю планов Святослава на президентские выборы. Уверен, он вскоре озвучит свою позицию. Но я бы точно очень хотел, чтобы он максимально реализовал свои политические амбиции на предстоящих выборах в парламент осенью 2019 года. У нас был разговор, во время которого я говорил о необходимости думать о качественном изменении политического истеблишмента", – рассказал изданию Садовый.

При этом, он уточнил, что предлагает Вакарчуку "совместно сформировать список достойных кандидатов в парламент".

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук признался, как ездил в Крым в разгар аннексии.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинские выборы в России: по кому ударит жесткое решение с голосованием

Настроения украинского общества плохие, - известный социолог

С мыслями о президентских: как в Украине выбирали местную власть

На повестке дня: на какие вопросы должны ответить кандидаты в президенты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: