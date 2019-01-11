В президентском рейтинге лидирует Тимошенко: данные свежего соцопроса

Если бы на этой неделе состоялись выборы президента Украины, украинцы отдали бы предпочтение лидеру ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко, за нее готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" в период с 26 декабря 2018 по 4 января 2019 года, сообщает Интерфакс-Украина.

На второй позиции — артист и шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать свои голоса 12,9% украинцев. За лидера "Оппозиционной платформы "За життя" Юрия Бойко — 11,6%, президента Петра Порошенко — 11,3%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 11,1%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 9,1%, мэра Львова Андрея Садового — 4,5%, народного депутата Александра Шевченко — 4,2% и главу партии "Наши" Евгения Мураева — 2,9%.

Согласно данным опроса, 43% украинцев готовы прийти на избирательные участки на выборах президента, 12% считают, что точно не будут голосовать.

В целом специалисты опросили 2016 респондентов в возрасте от 18 лет (методом личного интервью) в 24 областях Украины и Киеве. Статистическая погрешность: стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,34-2,24%.