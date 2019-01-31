Стало известно, сколько украинцев убеждены в победе Тимошенко на выборах

Уже 23% украинцев считают, что следующим президентом будет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в январе 2019 года.

Так, Тимошенко является единственным кандидатом, у которого этот показатель за последний год постоянно растет.

В победу действующего президента Петра Порошенко верят лишь 16%, Владимира Зеленского - 10%.

Кроме того, действующий президент по прежнему возглавляет антирейтинг. Почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Стоит отметить, что опрос "Рейтинга" было проведено 16-24 января. Путем личного интервью социологи опросили 6000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.