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Разорвали на немецкий крест: кандидат в президенты Украины устроил на ТВ агитацию за Гитлера

воскресенье, 17 февраля 2019, 16:21

Народный депутат Украины Сергей Каплин оконфузился с предвыборной программой, не сообразив, что 20 минут обсуждал пункты из программы Адольфа Гитлера, а не свои.

Об этом инциденте в Facebook рассказал журналист Юрий Гудименко.

"Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые "25 пунктов"). Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер", - написал он.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли курьез с кандидатом в президенты США и Сталиным.

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