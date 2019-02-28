Для Зеленского получать деньги из РФ во время войны – это нормально, – блогер

Актер, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает нормальным брать деньги от страны-агрессора в военное время.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала блоггер Анна Тесленко.

"Конфеты можна, MARUV не можна", – Зеленский встал на защиту MARUV и я думаю, далеко не с патриотической позиции. Что произошло: одна часть страны выбрала MARUV, вторая быстро среагировала и возмутилась. И проблема тут не в MARUV конкретно, а в целом пласте населения, для которых брать деньги у России – это нормально! Для которых развлекать агрессора во время войны – это нормально... Это касается и артистов, и политиков, и гибридов типа Зеленского", – написала она.

При этом, по ее мнению, ничего удивительного в позиции Зеленского, в принципе, нет.

"Что еще ожидать от человека, который сам, на шестом году войны, продолжает зарабатывать в России? От человека, владеющего в стране-агрессоре бизнесом... Лояльные к нам страны прекращают работать с Россией, ее обкладывают санкциями, вгоняют в международную изоляцию. Но некоторых это не касается. Ведь работать в Раше и снимать фильмы за бабки госкино России, можно? Видимо, да", – скаркастично отметила блогер.

Она также добавила, что такая позиция не оставляет Владимиру Зеленскому шансов занять кресло президента Украины.

"Что в итоге: MARUV не едет, срачи в фейсбуке круглосуточные, что-то с "Евровидением" пошло не так... И у Зеленского виноват в этом Порошенко – кто ж еще... І як ще зауважив Зекандидат: "Кадидатів багато, когось крім Вас оберемо"! Саме когось крім вас, пане Зеленський. В яблучко", – резюмировала Анна Тесленко.