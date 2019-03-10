Тимошенко рассказала, во сколько раз снизит цену на газ для украинцев

Решение об уменьшении цены на газ для населения минимум вдвое будет одним из первых, которое примет новая власть.

Об этом Юлия Тимошенко сказала в эфире телеканала "Украина".

Посмотреть цену голубого топлива поможет решение Окружного административного суда Киева, признавшего повышение правительством в 2016 году стоимости газа необоснованным и незаконным, заметила лидер "Батькивщины".

Она в очередной раз подчеркнула, потребности людей должны покрываться газом украинской добычи, а его стоимость должна составлять 3, 50 грн, а не 8,55 грн, как сейчас. Власть просто "незаконно обирает людей", возмутилась кандидат в Президенты Украины.

"Мы приняли бухгалтерские документы государственной компании, которая добывает природный газ украинский. Мы посмотрели, что если взять добычу газа, стоимость транспортировки в дом людей, если взять налоги, нужно заплатить за добычу газа и 30% прибыли, чтобы отрасль развивалась, чтобы можно было добывать больше природного газа, цена на газ составляет 3,50 грн", - пояснила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила, что решение о снижении цены на газ будет принято в первые дни после победы ее команды на выборах.

Напомним, коллегия судей Окружного административного суда г. Киева удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года.