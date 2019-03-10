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Тимошенко рассказала, во сколько раз снизит цену на газ для украинцев

воскресенье, 10 марта 2019, 20:54

Решение об уменьшении цены на газ для населения минимум вдвое будет одним из первых, которое примет новая власть.

Об этом Юлия Тимошенко сказала в эфире телеканала "Украина".

Посмотреть цену голубого топлива поможет решение Окружного административного суда Киева, признавшего повышение правительством в 2016 году стоимости газа необоснованным и незаконным, заметила лидер "Батькивщины".

Она в очередной раз подчеркнула, потребности людей должны покрываться газом украинской добычи, а его стоимость должна составлять 3, 50 грн, а не 8,55 грн, как сейчас. Власть просто "незаконно обирает людей", возмутилась кандидат в Президенты Украины.

"Мы приняли бухгалтерские документы государственной компании, которая добывает природный газ украинский. Мы посмотрели, что если взять добычу газа, стоимость транспортировки в дом людей, если взять налоги, нужно заплатить за добычу газа и 30% прибыли, чтобы отрасль развивалась, чтобы можно было добывать больше природного газа, цена на газ составляет 3,50 грн", - пояснила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила, что решение о снижении цены на газ будет принято в первые дни после победы ее команды на выборах.

Напомним, коллегия судей Окружного административного суда г. Киева удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года.

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