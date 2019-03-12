Это мерзко: губернатор Одесской области жестко высказался о подкупе на выборах

Правоохранительные органы должны открывать уголовные дела в случае фиксации в Одесской области фактов подкупа избирателей.

Таким заявлением выступил губернатор Одесской области Максим Степанов во время брифинга в ОГА, отвечая на вопрос журналистов.

"Если подобная информация есть у любого правоохранительного органа, я настаиваю – именно настаиваю – на открытии уголовных дел, расследовании и выводах по ним", - сказал Степанов.

Глава Одесской облгосадминистрации добавил, что полностью согласен с общественными активистами и международными наблюдателями, которые выступают за чистоту и прозрачность выборов.

"Вещи, которые имеют название "фальсификации" или "скупка" - просто недопустимы. Это мерзко", - сказал Степанов.

При этом он отметил, что не стоит смешивать реальные фальсификации с работой областных социальных программ, которые не имеют ничего общего с политической составляющей.