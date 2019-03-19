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"Наш край" призвал провести выборы в ОТГ одновременно с парламентскими

вторник, 19 марта 2019, 15:02

Провести все выборы в ОТГ в 2019 году одновременно с выборами Рады и освободить от должностей председателей РГА и ОГА, которые саботируют создание объединенных громад, призывает руководство страны «Наш край».

Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

По его словам, следующие выборы в ОТГ должны состояться одновременно с осенними парламентскими.

«Пятый год подряд «Наш край» принимает самое активное участие в реализации реформы децентрализации. Депутаты и главы громад от партии на практике реализуют реформу, а наши активисты участвуют в выборах. Власть должна провести все выборы в ОТГ одновременно с парламентскими осенью 2019 года», – отметил Мазурчак.

Сопредседатель партии «Наш край» убежден, что принятие такого решения ускорит децентрализацию в тех районах, где чиновники саботируют реформу.

«Это повысит явку избирателей, привлечет их к реформе и значительно сэкономит время и средства госбюджета. Но главное – эти выборы дадут возможность выбрать депутатов и глав ОТГ в тех областях, где чиновники постоянно саботируют стремление громад к объединению», – отметил Мазурчак.

Также он отметил, что несмотря на преграды со стороны чиновников, децентрализация – одна из самых эффективных реформ.

«Сегодня децентрализация имеет реальные, ощутимые для людей результаты: увеличение местных бюджетов, строительство школ, больниц, детсадов, дорог, ремонт коммуникаций и социальной инфраструктуры за местные средства – все это стало возможно благодаря реформе. Более того, децентрализация – одно из главных требований «Нашего края» к кандидатам в президенты и определена действующим Президентом как приоритет в реформировании административного устройства Украины. Тех глав РГА и ОГА, которые саботируют создание объединенных громад, руководство страны должно освободить от должностей», – резюмировал Мазурчак.

Напомним, по состоянию на 12 марта 2019 года 78 объединенных громад ждут первые выборы, включая 45 ОТГ, где выборы не состоялись из-за военного положения. Всего же в стране создано уже 848 объединенных громад. Вместе с тем, в 96 районах до сих пор нет ни одной ОТГ.

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