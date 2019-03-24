Тимошенко рассказала, что позволит быстро поднять Украину

Приоритетом Нового курса является образование и наука, развитие которых позволит Украине за считанные годы стать одной из сильнейших экономик европейского континента.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Киеве, который состоялся сегодня в Голосеевском районе.

Лидер "Батькивщины" убеждена, у Украины есть возможность вырваться на другой уровень развития экономики. Однако, к сожалению, государство пока не делает акценты на тех направлениях, которые могут нас быстро поднять, отметила она. В частности, речь идет о развитии науки и образования и переход от сырьевой экономики на экономику инновационного уровня.

Кандидат в президенты уверена, «при правильной политике мы можем быстро подняться и умножать наше ВВП на 10».

Именно поэтому, отметила Юлия Тимошенко, новая власть после выборов все финансовые ресурсы государства направлять на повышение педагогов, «которые формируют потенциал страны на сотни лет»: «Каждый педагог будет на вес золото».

Председатель партии также подчеркнула, государство должно сделать все для того, чтобы интеллектуальные и образованные люди оставались жить и работать в стране и не ехали искать лучшей доли за границу. И в инициированном Юлией Тимошенко и разработанном с лучшими специалистами страны Новом курсе четко прописаны все условия для реализации каждого.

В частности, обеспечение молодых людей правом и возможностью начать собственное дело. Для этого будет введена система микрокредитования. Так, каждый банк под готовый бизнес-проект даст финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых.

Новый курс также будет предусматривать доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 10 и более лет. В результате, молодые люди смогут спокойно выплатить квартиру, не разрушая своих семейных бюджетов, заверила Юлия Тимошенко.

А для молодых семей новая власть вернет единовременное пособие при рождении ребенка, который был при премьере Тимошенко: на первого ребенка - 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а третьего и более - 150 тыс. грн. И конечно же поднятие зарплат и стипендий.

"Мы ставим целью за 5 лет достичь уровня Польши по доходам и зарплатам. Мы в состоянии это сделать. Мы построим сильную экономику на европейском континенте. Верю в Украину", - подытожила лидер "Батькивщины".