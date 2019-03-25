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Зеленский и Тимошенко остаются лидерами президентского рейтинга - опрос трех центров

понедельник, 25 марта 2019, 17:20

Шоумен Владимир Зеленский и лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко имеют самый высокий уровень поддержки и именно они сойдутся во втором туре выборов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг) в первой половине марта.

Опросив 15 000 респондентов, социологи установили, что Владимира Зеленского готовы поддержать 28% граждан из тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Юлии Тимошенко свои голоса отдадут 17%.

Группу кандидатов, которые не попадают во второй тур, возглавляет Петр Порошенко - 16%.

Кроме того, действующий президент также остается лидером антирейтинга - почти половина всех избирателей не проголосует за него ни при каких обстоятельствах.

Далее идут Анатолий Гриценко - 10%, Юрий Бойко - 8%, Олег Ляшко - 5%, Александр Вилкул - 4%.

Готовность принять участие в голосовании 31 марта декларируют рекордные 84%. В то же время каждый четвертый опрошенный признал, что пока не определился с выбором.

Отметим, что опрос был проведен КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой Рейтинг 5-14 марта 2019 во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка составляет 15000 респондентов, статистическая погрешность выборки не превышает 0,8%.

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