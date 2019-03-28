Тимошенко назвала нынешние выборы возможностью изменить систему

Выборы президента - это шанс на реальные изменения в стране, именно поэтому украинцы должны прийти и проголосовать.

На этом Юлия Тимошенко отметила во время митинга в г. Снигиревка на Николаевщине, где она находится в пределах своего масштабного предвыборного тура (посещено 58 населенных пунктов почти во всех областях Украины).

По словам лидера «Батькивщины», инициированный ею Новый курс - стратегия развития Украины - предусматривает все необходимые для изменений шаги.

"Новый курс сделает инвентаризацию всех наших ресурсов, он точно определяет, где наши возможности и как нам поднимать страну", - пояснила она.

Прежде всего, стратегия Тимошенко будет предусматривать очень важный шаг - замену отсталой сырьевой экономики на экономику инновационного развития. В первые три года будет существовать государственная политика развития фермерства, сельхозпроизводства, кооперативов и поощряться полная переработка нашей сельхозпродукции, отметила она. Это поможет нам не быть сырьевым придатком развитых стран.

Новый курс ставит ключевой задачей также за 5 лет достичь уровня экономики и доходов соседней Польши. Так, при президенте минимальная пенсия будет не меньше прожиточного минимума - 4425 грн.

"Но это для тех людей, у кого минимальный стаж. Не может быть уравниловки: человек, проработавший 30 лет не может иметь такую пенсию, как и человек, который 5 лет проработал", - сообщила кандидат в президенты и добавила, что будет введена также персонифицированная пенсионная система.

После выборов будет введено и медицинское страхование. Так, работодатели за счет снижения вдвое налогов платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку платить государство.

Кроме того, отметила Юлия Тимошенко, цены на газ после выборов будут снижены вдвое и, как следствие, на тепло и на горячую воду также упадут, а газ собственной добычи будут направлены на нужды населения и бюджетной сферы.

Не обошла вниманием председатель партии и поддержку молодежи: в Новом курсе четко прописаны все необходимые шаги для обеспечения работой, достойной зарплатой и жильем.

Молодые семьи получат пособие на ребенка, которую платило правительство Тимошенко: "Выплата при рождении первого ребенка составит 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - сумма достигнет 150 тыс. грн".

Юлия Тимошенко заверила, не прийти на выборы - значит дать власти бюллетень для фальсификаций.

"Если мы все включимся, у них шанса не будет. Закончится эпоха руин и начнется эпоха возрождения и успеха", - подытожила она.