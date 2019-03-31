Кормят лапшой и готовятся к турниру PlayStation: эксклюзивные фото из штаба Зеленского

Появились фото из штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в день выборов главы Украины.

Снимки сделала корреспондент "Апострофа" Юлия Забелина.

В день выборов президента Украины в штабе Зеленского подготовили фуршет и организовали разные игры, в том числе на PlayStation.

Напомним, в сети ведут трансляцию, как украинцы голосуют за президента страны.

Как сообщал "Апостроф", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что должен сделать новый президент за первые 100 дней. Он подчеркнул, что следует сосредоточится на главном.

Также журналисты ранее заявили, что Анатолий Гриценко может оказаться техническим кандидатом Владимира Зеленского. Отметили, что его задача сделать невозможным выход во второй тур Порошенко и оттянуть часть голосов от Тимошенко