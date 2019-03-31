РУС. | УКР.

воскресенье, 31 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

31 марта

17:00
Гороскоп на завтра: Овны будут купаться в сексуальности, а Весам нужно срочно заняться финансами
16:57
Стала известна фамилия мужчины, избивавшего в Одессе бойцов Нацгвардии после ДТП: опубликовано фото
16:54
В Запорожье произошло смертельное ЧП во время выборов
16:52
​Ляшко вляпался в серьезный скандал на выборах: ему светит три года тюрьмы
16:40
Скандальная легенда ММА бросил вызов звезде Голливуда
16:36
Побег с бюллетенями, подкуп избирателей и поджог урны: какие нарушения фиксируются на выборах
16:30
Лукашенко выдал перл о человеческих копытах: видео и реакция соцсетей
16:25
​В Харькове "гонщик" на Lexus мощно прошелся по нескольким авто: фото масштабного ДТП
15:50
Один из лучших футболистов мира восхитил сеть интимным фото
15:45
Кормят лапшой и готовятся к турниру PlayStation: эксклюзивные фото из штаба Зеленского
15:30
В Киеве создан объединенный штаб, который следит за выборами по всей Украине
15:25
Яценюк проголосовал на выборах и рассказал, чего ждет от кандидатов: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кормят лапшой и готовятся к турниру PlayStation: эксклюзивные фото из штаба Зеленского

воскресенье, 31 марта 2019, 15:45

Появились фото из штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в день выборов главы Украины.

Снимки сделала корреспондент "Апострофа" Юлия Забелина.

В день выборов президента Украины в штабе Зеленского подготовили фуршет и организовали разные игры, в том числе на PlayStation.

Напомним, в сети ведут трансляцию, как украинцы голосуют за президента страны.

Как сообщал "Апостроф", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что должен сделать новый президент за первые 100 дней. Он подчеркнул, что следует сосредоточится на главном.

Также журналисты ранее заявили, что Анатолий Гриценко может оказаться техническим кандидатом Владимира Зеленского. Отметили, что его задача сделать невозможным выход во второй тур Порошенко и оттянуть часть голосов от Тимошенко

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина выбирает президента: онлайн трансляция и все подробности голосования

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Президент не всемогущий: чего Польща ждет от выборов в Украине

Выборы в Украине: что обещают основные кандидаты в президенты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: