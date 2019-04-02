Тимошенко нацелилась на победу на выборах в Раду: озвучен план

Команда Юлии Тимошенко продолжит работу по объединению сил для победы на предстоящих парламентских выборах. Основные пункты программы кандидата в президенты - пошаговая реализация Нового курса и стратегия развития государства переходят в программу партии "Батькивщина" на выборах в Раду.

Об этом лидер «Батькивщины» заявила во время пресс-конференции в Киеве, передает пресс-служба партии.

"Есть правильная взвешенная стратегия, которая является шансом изменить все в корне, вернуть справедливость, сильную экономику, возродить нашу жизнь. Мы будем шаг за шагом применять все возможности воплощать наш план действий", - сообщила Тимошенко.

Относительно прошедших президентских выборов, лидер партии "Батькивщина" заявила, что они "были сфальсифицированы Петром Порошенко", как посредством подкупа избирателей из государственного бюджета (одноразовые доплаты к пенсиям, монетизированные субсидии и доплаты населению), так и с помощью "распыления" проевропейских оппозиционных сил.

"Фальсификации были и до, и во время, и после выборов. Это подтверждается нашими параллельными подсчетами и частично заявлениями ОО "ОПОРА". Выборы Порошенко сфальсифицированы, он прорвался во второй тур нечестным путем", - заявила она.

При этом Тимошенко не намерена оспаривать результат выборов в суде (ведь, по ее мнению, "судебная система приватизирована действующим президентом"), или выводить людей на акции – это может стать "плацдармом для страны-агрессора".

Лидер "Батькивщины" считает, что ни один из кандидатов не справится с вызовами, которые стоят перед страной: войной, падением экономики, бедностью и разрушением институтов управления. В связи с этим она решила начать реализацию Нового курса.

"У нас с вами есть возможность в корне все изменить - это следующие парламентские выборы. Они не могут быть потеряны... Мы объединяем наши усилия. На парламентских выборах мы сможем закончить наше дело, воплотить Новый курс, вернуть стране справедливость", - подытожила лидер "Батькивщины", поблагодарив всех, кто ее поддержал.