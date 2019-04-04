Право украинцев на ошибку: в России указали на важную особенность выборов президента

Украинцам не стоит бояться допустить ошибку при выборе президента, поскольку за последние года удалось выработать механизм мирной смены власти.

Такое мнение в колонке на "Апострофа" написал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Поскольку институт мирной сменяемости власти окончательно утвердился, украинский народ имеет право на ошибку. Я сейчас не говорю о конкретных результатах первого тура и предполагаемых – второго. На самом деле, что бы теперь не произошло, президент Украины будет избран. И если он окажется плохим президентом, его сменят путем института выборов и мирной сменяемости власти. Кого бы не избрали 21 апреля, это лучше, чем отсутствие этого института", - объяснил он.

По его словам, первый тур показал главное – Украина идет по демократическому пути.

"Первый тур выборов в Украине еще раз за последние пять лет доказал всему миру, что Украина строит демократию и сумела окончательно утвердить важнейшие элементы демократии. Это институт свободных, честных, справедливых и демократических выборов, на которые допускаются все кандидаты, которые имеют право баллотироваться; а также институт мирной сменяемости власти", - добавил блогер.

Подробнее о результатах выборов в Украине, читайте в материале "Апострофа": Зеленский против Путина: в России сделали важное замечание.