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Что значит "две полоски": сеть взорвали новые фотожабы президентской гонки

суббота, 06 апреля 2019, 20:34

Тема президентских дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не прекращает вызывать широкий резонанс в социальных сетях: теперь объектом шуток и фотожаб стали анализы двух кандидатов.

В частности, шутят о сомнениях в правдивости результатов анализов как Владимира Зеленского, с ошибкой в дате на документе, так и Петра Порошенко.

Также внимания удостоилась и Юлия Тимошенко, которую сторона Зеленского позвала на дебаты ведущей.

Вспоминают в связи с анализами и других, уже не участвующих в политике, однако все еще популярных личностей.

Шутят и про саму ситуацию с анализами для кандидатов в целом.

Напомним, подробнее о втором туре президентских выборов в Украине читайте в интервью "Апострофа" с Виталием Портниковым: Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства.

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