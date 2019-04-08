Слабо? Саакашвили придумал для Порошенко новый тест, видео

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михэил Саакашвили придумал для кандидата в президенты Украины Петра Порошенко испытание, потребовав вернуть ему украинский паспорт и пустить в Украину.

Свое обращение политик обнародовал в Facebook.

"Петр Алексеевич, вы говорите, что вы изменились, что хотите жить по закону. Вот вам простой тест на то, действительно ли это так. Как вы прекрасно помните, почти 2 года назад, воспользовавшись тем, что меня не было в стране (я поехал в США лоббировать в Конгрессе интересы Украины), вы лишили меня гражданства", - напомнил о своем фиаско политик.

По словам Саакашвили, тест заключается в возвращении ему украинского гражданства и паспорта.

"Простой вопрос к вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня в Украину? Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый, действительно решили измениться, у вас есть возможность так сделать, поступить как гарант законности, поступить по-человечески правильно", - объяснил суть своей претензии он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Саакашвили рассказал, вернется ли в Киев.