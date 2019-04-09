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Названы семь серых кардиналов Зеленского, которые не попали в публичный список

вторник, 09 апреля 2019, 19:26

На решения кандидата в президенты Владимира Зеленского и на саму президентскую кампанию штаба влияют семь человек, которые, как правило, стараются избегать публичности.

"В близкое окружение Владимира Александровича входят бизнес-партнеры Борис и Сергей Шефиры, сценарист Юрий Костюк, кинорежиссеры Алексей Кирющенко и Кирилл Тимошенко, юрист Руслан Стефанчук и адвокат близкий к Игорю Коломойскому Андрей Богдан", - поделились в команде.

По словам собеседника, спикер штаба Дмитрий Разумков и руководитель "95 квартала", одни из известных представителей штаба, близки, но не ненастолько как вышеупомянутые личности.

Отмечается, что названные люди консультируют Зеленского по всем вопросам. Однако, как отмечает источник, пока неизвестно, какие именно должности они могут занять в случае победы Зеленского во втором туре.

"Возможно, они продолжат его консультировать", - отметил источник.

В свою очередь, осведомленные собеседники издания отмечают, что наибольшее количество претендентов пока что на кресло министра иностранных дел, в частности на эту позиции в команде Зе рассматривают вышеупомянутого Александра Данилюка, нардепов Анну Гопко и Светлану Залищук, директора Института мировой политики Альону Гетьманчук и эксперта по международным вопросам Сергея Камышева.

Кроме того, получить должность при президенте Владимире Зеленским может и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, который на днях прокомментировал встречу с шоуменом.

"Договоренностей как таковых нет, но возможно Гриценко возглавит СНБО", - предположил источник.

Как ищзвестно, во вторник, 9 апреля, Команда Зеленского опубликовала список экспертов, а также советников кандидата.

В нем оказались:

Экс-первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер, который консультирует Зеленского по вопросам транспорт и инфраструктуры.

Экс-первый замглавы Нацтелерадиокомпании Александр Харебин – информационная и языковая политика, общеполитические вопросы.

Почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права юркомпании Jurimex Данил Гетманцев – налогообложение, публичные финансы, банковское право.

Глава ОО "Всеукраинская организация "Зеленый фонд" Олег Бондаренко – экология, правовые вопросы.

Завкафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко – E-government и народовластие.

Учредитель школы мэров и экс-претендент на пост мэра Хмельницкого Руслан Рохов – местное и региональное развитие.

Юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

Также в списке указаны трое экс-министров: финансов Александр Данилюк, экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка.

Представителями команды "Зе!" названы спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный журналист Денис Казанский пояснил, чего боится Зеленский и за что он троллит Порошенко.

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