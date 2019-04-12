Журналист пояснил, почему от Порошенко отвернулись на Донбассе и поддерживают врагов

Министерства, созданные при действующем президенте Украины Петре Порошенко, показали свою неэффективность и не смогли поднять рейтинги главе государства на выборах.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил известный журналист и блогер Денис Казанский.

"Вообще все министерства, которых наплодили за последнее время, показали свою колоссальную неэффективность. Например, Министерство информации, располагающее значительными бюджетами – за прошлый год у них, по-моему, было около 700 миллионов, а это огромный бюджет. А сейчас мы пришли к тому, что в Лисичанске вообще выключили украинские телеканалы, и люди смотрят каналы ЛНР. Это, так сказать, итог их работы", - отметил журналист.

По словам Казанского, в распоряжении Порошенко было целое Министерство информации: которое так плохо информировало людей, что они в итоге пришли к тому, что авторитет президента потерян.

"Поэтому люди поддерживают либо откровенных врагов, таких как Юрий Бойко, либо Владимир Зеленский, которого вы так не любите и называете популистом. Что же вы не объяснили людям, что нельзя поддерживать популистов, а нужно поддерживать более содержательных кандидатов. Кому вы претензии предъявляете? Народу – глупо. А вы что делали, когда получили такие бюджеты?" - добавил он.

Казанский также раскритиковал деятельность Министерства по оккупированным территориям.

"Да, были восстановлены некоторые взорванные мосты в 2014 году, но это больше касается Донецкой области, где ведется работа. Там есть какой-то прогресс: практически с нуля перестроили некоторые школы, открыли новые отделения в больницах, построили несколько ЦНАПов, которые полностью изменили процедуру получения документов. То есть в Донецкой области мы видим определенные ростки цивилизации. А по Луганской области – тотальный хаос и развал", - резюмировал блогер.

Полное интервью читайте в материале "Апострофа": Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский.