Начинается хардкор: политтехнолог указал на опасный момент для Порошенко

Скандал с увольнением губернатора Одесской области Максима Степанова показал беспомощность Петра Порошенко и как кандидата, и как президента.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал медиаэксперт Алексей Ковжун.

"Если говорить о команде Порошенко, то на сегодняшний день есть более важная новость, которая меня очень удивила, но осталась за рамками обсуждения. Это новость о том, что Порошенко уволил губернатора Одесской области (Максима Степанова, - "Апостроф"), а тот сказал, что никуда не собирается уходить. И у меня это вызвало панику, потому что это потеря управляемости. За этим наблюдают другие люди, и у них появляется ощущение, что "Акелла промахнулся". Понятие легитимности определяется не только юридически, но и уровнем доверия. Если мы верим, что бумажка, на которой написано "200" и изображена Леся Украинка, является платежным средством, и в это верят все продавцы и таксисты, то это 200 гривен. Как только кто-то говорит: "Зачем мне эта бумажка", это разрушает веру в платежное средство. Власть тоже держится на вере в то, что человек имеет право отдать приказ, а остальные обязаны ему следовать. Как только говорят: "Я никуда не уйду", это уже начинается хардкор", - уверен он.

По его словам, у Порошенко как президента и кандидата должна быть разная риторика и разные подходы к проблемам.

"До какого-то момента Порошенко держался властной риторики, а потом решительно перешел из зала заседаний, где говорят серьезные, пускай и немного скучные вещи, на арену цирка. А в любом бою проигрывает тот, кто начинает паниковать и теряет управляемость. Карл фон Клаузевиц (прусский военачальник, - "Апостроф") писал, что паника в тылу противника стоит полнокровной дивизии. Когда ты паникуешь, ты становишься менее дееспособным, а если это заметно противнику, а особенно твоим сторонникам, тогда мы слышим "Акелла промахнулся". И когда окружение это понимает, это может стать так называемой каскадной ошибкой, когда, например, летит самолет, и там отрывается какой-то винтик. Никто этого не замечает, а потом вдруг падает температура, происходит разгерметизация, и чинить уже поздно, и сделать ничего нельзя", - добавил эксперт.

Подробнее о шансах кандидатов в президенты на победу и истерии общества, читайте в материале "Апострофа": Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке – политтехнолог.

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