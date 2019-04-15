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Что он несет? Порошенко удивил сеть троллингом Зеленского в прямом эфире
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Что он несет? Порошенко удивил сеть троллингом Зеленского в прямом эфире

понедельник, 15 апреля 2019, 14:38

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса выступил с монологом персонажа своего оппонента на выборах Владимира Зеленского, сыгравшего роль главы государства в сериале "Слуга народа".

В частности, Порошенко процитировал отрезок из сериала, в котором Голобородько рассказывает о "грабительской организации МВФ, которая требует от Украины 3% взятки".

"Они также настаивают на монополизации на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области", - сказал Порошенко.

В сети активно обсуждают выступление президента, который едва сдерживал смех во время монолога.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский сообщил, что ждет своего оппонента Петра Порошенко 19 апреля в 19.00 на НСК "Олимпийский" для проведения дебатов.

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