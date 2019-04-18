"Право на владу" с Зеленским: онлайн трансляция

В четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал гостем общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1".

Зеленский пришел на эфир, который начался в 21:00.

Во время шоу Зеленский в первую очередь представил команду своих экспертов. В нее вошли:

Руслан Степанчук — идеолог, Иван Баканов — работа с Верховной Радой, Дмитрий Разумков — внутренняя политика, Александр Данилюк — международные отношения, финансы и экономика, банковская политика, Руслан Рябошапка — правоохранительная и антикоррупционная политика, Галина Янченко — антикоррупционная политика, Денис Монастырский — правоохранительные органы, Сергей Ионушась — органы правосудия, Иван Апаршин — безопасность и оборона, Ирина Венидиктова — судебная реформы, Даниил Гетьманцев — экономика, Виктория Страхова — банковская деятельность, Михаил Федорив — диджитал направление, Александр Мережко — международные отношения и народовластие, Олег Бондаренко — экология, Марина Барнина — равные права и возможности женщин и мужчин, Сергей Кальченко — избирательное законодательство, Андрей Герус — ЖКХ, энергетика и антимонопольное регулирование, Сергей Бабак — образование и наука, Евгений Комаровский — медицина.

После этого все члены команды рассказали о своих инициативах.

Кроме Зеленского и его команды в студию пришли известные журналисты: Соня Кошкина, Дмитрий Гордон, Сергей Щербина, Александр Мартыненко, Мария Жартовская. Также в студию придут и политические эксперты.

Отмечается, что телеканал "1+1" получил запрос на участие Зеленского в программе "Право на владу" от его команды, которая просила выделить ему эфирное время, ссылаясь на закон "О выборах президента Украины".

Как сообщал "Апостроф", в прошлый четверг в студию "Право на владу" пришел президент Украины Петр Порошенко. Он позвал Зеленского также прийти на эфир, однако тот оказался на пути в Париж.

Позже Зеленский позвонил в прямой эфир, и между кандидатами возникла перепалка. Смотрите ее видео здесь.