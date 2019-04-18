Я хочу сломать систему: что Зеленский сказал в эфире "Право на владу", полное видео

В четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский был гостем общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Его визит на шоу случился спустя неделю после того, как там выступил действующий президент и его соперник по второму туру Петр Порошенко.

В первую очередь Зеленский представил на шоу команду своих экспертов, которые представили свое видение развития тех отраслей, за которые они отвечают.

После этого сам Зеленский отвечал на вопросы журналистов и экспертов, находившихся в студии.

"Апостроф" пересказывает, о чем говорил кандидат в президенты. Некоторые цитаты приведены не дословно.

Почему он лучше "старых" политиков

Я отличаюсь от других политиков тем, что через 5 лет никуда не убегу. Я хочу сломать систему. Не хочу, чтобы меня через 5 лет кто-то остановил на улице и сказал, что я хуже "пороха". Не справлюсь, уйду!

О виртуальной кампании и котах в мешке

Я не прятался от журналистов. Это наша стратегия. Лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре. Я не могу ходить на ток-шоу, где люди из старой власти занимаются пиаром и устраивают баталии.

Об опыте в политике

Я живой человек. Я иду в политику как живой человек. Я многого не знаю. У меня нет опыта. Я живой человек и хочу остаться в политике живым человеком.

О Коломойском

Я с Коломойским говорю только в рамках партнерства с "1+1". Если возможные коррупционные схемы Коломойского будут связаны со мной, чего не дай Бог не случится … если я когда либо в жизни нарушу закон, я уйду сам.

О ситуации вокруг ПриватБанка

Я сделаю все, чтобы ПриватБанк был надежным банком. Комментарий "Апострофа": при этом Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о том, получит ли Коломойский 2 млрд долларов компенсации за ПриватБанк, но намекнул, что олигарху ничего не светит: У меня нет 2 млрд долларов, чтобы их кому-то отдавать.

О выводе бизнеса из тени

Я готов провести встречу с большим бизнесом и готов предложить олигархам провести детенизацию капитала, который они заработали в Украине. Отдать в бюджет придется больше, чем 5% (такой процент озвучил журналист Дмитрий Гордон, – "Апостроф"). Проект закона уже есть.

Об экспертах и их шансах на занятие должностей

Эти люди идут со мной в АП. Далее все пройдут проверку антикоррупционных органов. Если что не так – до свидания.



О планах России остановить экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

Я не изучил еще эту проблему. Мне не стыдно в этом признаться. Нужно рассматривать все возможные варианты.

О дебатах

Я устал слышать оскорбления. Я устал слышать, что трус, особенно, когда нам придется решать сложнейшие, серьезнейшие вопросы с недружественным северным соседом.

Об отмене дебатов



Порошенко загнал нас в эту ловушку, мы про это знали. Я первым от дебатов не откажусь.

Об амнистии сепаратистов

Сепаратистам придется отвечать за свои действия. "Никто прощать бандитов не будет".

О рукопожатии с Порошенко

Когда президент сказал, что я всем коррупционерам будут рубить руки ... я не уверен, что мне будет что ему пожать

Блиц от ведущей

Войны за Донбасс не будет, Легализация оружия – нет, Языковые квоты на ТВ и радио - изменить, но не отменить.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля на стадионе НСК "Олимпийский" состоятся дебаты Зеленского и Порошенко.