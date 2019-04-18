Зеленский в прямом эфире ответил, пожмет ли руку Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский жестоко отшутился, отвечая в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на вопрос ведущей о том, пожмет ли он руку президенту Украины Петру Порошенко.

Ответ прозвучал в конце шоу, когда ведушая озвучила Зеленскому блиц-вопросы.

"Когда президент сказал, что я всем коррупционерам будут рубить руки ... я не уверен, что мне будет что ему пожать", - сказал Зеленский.

Также во время блица он заявил, что не намерен принимать указания о том, как управлять страной от Игоря Коломойского. Также он заявил, что не намерен отдавать приказ о военном освобождении Донбасса.

Помимо этого Зеленский заявил, что выступает против легализации оружия в Украине и не собирается отменять языковые квоты на ТВ и радио. Однако отметил, что хотел бы их незначительно изменить.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 18 апреля, Зеленский пришел на прямой эфир "Право на владу". Видео смотрите здесь.

Там он в первую очередь представил команду своих главных экспертов.