RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля: онлайн трансляция

Дебаты пройдут на НСК "Олимпийский"

четверг, 18 апреля 2019, 22:01
читати статтю українською
Дебаты пройдут на НСК "Олимпийский" коллаж: Апостоф

В пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты, в которых возьмут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и победитель первого тура выборов Владимир Зеленский.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию президентских дебатов. Начало - 19:00.

Напомним, 3 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором выдвинул Порошенко условия для проведения дебатов. Ночью 4 апреля Порошенко принял вызов Зеленского и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". Но это только начало.

Затем была эпопея с анализами на предмет зависимости от алкоголя и наркотиков.

11 апреля неофициальные дебаты в эфире телеканала "1+1" пытался устроить Порошенко, однако Зеленский в то время уже был на пути в Париж, где 12 апреля он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Но Порошенко и Зеленский всерьез повздорили, когда второй позвонил в студию. Основная причина ссоры – кандидаты никак не могли сойтись на том, когда именно должны состояться дебаты.

В воскресенье, 14 апреля, Порошенко дебатировал сам с собой на "Олимпийском". Наконец, 19 апреля, пройдут полноценные дебаты между кандидатами.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Как в Украине голосуют за президента - все актуальные новости, комментарии, фото и видео - в онлайн-трансляции Апострофа - результаты экзит-полов, явка избирателей, как проголосовать

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

По данным экзит-полов, во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский и Порошенко. Как в штабах кандидатов встречали результат - в репортаже Апострофа

Новости

18 апреля

23:58
Появилась первая реакция Коломойского на решение суда по ПриватБанку
23:55
Лига Европы: "Арсенал" уверенно выиграл в Неаполе и вышел в полуфинал
23:30
В Киеве произошло страшное ЧП с маленьким ребенком: опубликовано фото
23:25
Я хочу сломать систему: что Зеленский сказал в эфире "Право на владу", полное видео
23:03
Страшный пожар в Нотр-Даме: озвучена возможная причина
22:24
Взорвут! Зеленскому посоветовали отказаться от дебатов с Порошенко
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки
Яркие фото с открытия фестиваля "Французская весна 2019"
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: